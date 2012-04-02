Пожар на небоскребе Москва-Сити тушит пожарный вертолет

Для тушения пожара башни «Москва-Сити» МЧС России задействовал специальный противопожарный вертолет КА-32.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
В пресс-службе МЧС России по Москве сообщили, что на 66-67 этажах горят утеплитель, брезент и строительные материалы.
Общая площадь пожара составляет около 50 квадратных метров.
«По предварительным данным, пострадавших нет», - заявили в МЧС.
Для тушения пожарным пришлось пешком подниматься на 60-е этажи строящейся башни.
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Фото: ИТАР-ТАСС
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