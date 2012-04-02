Милиция отрицает обвинения в избиении музыканта, подозреваемого в педофилии

{1-} Столичная милиция отрицает обвинения в избиении в райуправлении милиции аккордеониста Игоря Завадского.

Об этом заявил глава пресс-службы МВД Украины Владимир Полищук, передает «Укринформ».

«Я связывался с начальником ГУ МВД Киева, и Алексей Крикун категорически отрицает информацию о том, что музыканта били в милиции. Он заявил, что никаких мер физического или психологического воздействия правоохранители не применяли в отношении Игоря Завадского», - сказал он.

Руководитель столичного главка также сообщил, что в отношении Завадского собрана необходимая доказательная база по 11 эпизодам, которая и легла в основу возбужденного против музыканта уголовного дела.

Все эпизоды задокументированы, в том числе и техническими средствами. Судмедэкспертиза и понятые засвидетельствовали состояние, в котором находился музыкант.

Руководитель киевской милиции подчеркнул, что столичным главком будет организована проверка по факту сообщения об избиении Завадского, а контроль за действиями милиции будет осуществлять прокуратура.

Напомним, 24 марта работники Шевченковского РУВД задержали известного аккордеониста Игоря Завадского по подозрению в развращении несовершеннолетних. Суд избрал в отношении Завадского меру пресечения в виде ареста.

31 марта адвокат музыканта Евгения Закревская, со слов своего подзащитного, заявила, что Игоря Завадского и его администратора в течение семи часов били в Шевченковском райуправлении киевской милиции, и артиста даже пришлось везти в больницу.

фото: lb.ua

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