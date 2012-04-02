Найдены нарушения в подготовке к вылету самолета, разбившегося под Тюменью

{1-} При подготовке полета ATR-72 были допущены нарушения.

Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает РИА «Новости».

«Мы имеем информацию, которая дает нам основания предполагать, что обработка судна противообледенительным средством не была осуществлена должным образом», - заявил он.

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Тем не менее Нерадько заметил, что, даже если самолет не прошел специальную обработку или прошел ее недолжным образом, на данный момент нет оснований считать это возможной причиной авиакатастрофы.

Нерадько также исключил из возможных факторов, которые могли привести к крушению, качество авиатоплива.

Версия о том, что самолет мог упасть из-за обледенения фюзеляжа, появилась ранее, и о ней заявили сразу несколько источников в различных СМИ. Также одной из версий крушения могло стать обледенение фюзеляжа.

Следствие рассматривает несколько возможных причин случившегося, главной из них считается техническая неисправность самолета.

Следствие склоняется к этой версии, основываясь на показаниях очевидцев, видевших дым из двигателей, и действиях экипажа, развернувшего самолет почти сразу после взлета.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, самолет ATR-72, принадлежавший авиакомпании UTair, разбился под Тюменью рано утром 2 апреля.

Самолет, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут», упал через несколько минут после взлета; на борту находилось 43 человека, 31 из них погиб.

Из 12 выживших 9 находятся в тяжелом состоянии, 3 – в очень тяжелом.

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