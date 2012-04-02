Завтра Порошенко может закончить «сырную войну» с Россией

{1-} Министерство экономики ожидает, что во время переговоров главы министерства Петра Порошенко и представителей Роспотребнадзора, которые пройдут завтра, 3 апреля, удастся найти решение проблемы с поставками украинского сыра в РФ.

Об этом сообщил источник в Минэкономразвития, передает УНИАН.

«Сырный вопрос» будет обсуждаться в Киеве министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко и главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

«Мы с большой долей вероятности ожидаем решения проблемы по итогам этой встречи», - отметил источник.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, с 7 февраля Россия запретила импорт украинских сыров из-за содержания в них пальмового масла.

На сегодняшний день запрет действует в отношении продукции семи украинских предприятий: ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.) Баштанский и Лозовской сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

Новости по теме:

Россия выдвинула новые претензии к украинскому сыру

Россия ратифицировала договор о зоне свободной торговли с СНГ

В Госветфитослужбе говорят, что Россия и не собиралась проверять сыры

Зарубежные эксперты признали украинский сыр качественным

Скандалист Онищенко назвал ничтожными попытки оправдать украинский сыр