Безработица в еврозоне стала рекордной за 15 лет

Безработица в еврозоне по итогам февраля составила 10,8% - рекордный уровень с июня 1997 года.

Об этом сообщает «Lenta.ru».

Количество безработных по сравнению с февралем увеличилось на 162 тысячи человек, до 17,13 миллиона европейцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число безработных выросло на 1,47 миллиона человек.

Самая низкая безработица, как и ранее, зарегистрирована в Австрии (4,2%), Нидерландах (4,9%) и Люксембурге (5,2%).

Наиболее высокие показатели по-прежнему у Португалии (15%), Греции (21%) и Испании (23,6%). Причем в двух последних странах безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет превышает 50%.

Для сравнения, этот же показатель для немецкой, австрийской и голландской молодежи составляет 8,2%, 8,3% и 9,5% соответственно.

В 27 государствах Евросоюза безработица оказалась на уровне 10,2%. В ЕС поиском работы заняты 24,5 миллиона человек.

Также 2 апреля стало известно о снижении деловой активности в еврозоне, что может еще больше ухудшить показатели занятости.

В марте индекс PMI (Purchasing managers index) для промышленности европейского валютного союза сократился на 1,3 до 47,7 пункта (величина ниже 50 пунктов означает спад деловой активности).

Эксперты ожидают, что с такими темпами сокращения производственной активности безработица может в скором времени достигнуть 11%.

Новости по теме:

Каждый пятый молодой украинец - безработный

У Азарова пообещали помочь «безработным Васям», если те пришлют резюме

Названы самые востребованные профессии в Киеве

В Украине полмиллиона учтенных безработных (социальная карта)

В Донецке на одно рабочее место претендуют 5 безработных