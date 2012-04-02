В центре Донецка жильцов заставили убрать спутниковые антенны

В центре Донецка от жителей потребовали демонтировать спутниковые антенны.

Об этом сообщает «Донецк. Комментарии».

Такие объявления появились на стенах домов и в подъездах в Ворошиловском районе города..

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На добровольный демонтаж «тарелок» жильцам домов был отпущен срок до 1 апреля 2012 года.

Спутниковые антенны, которые не будут сняты добровольно, ЖЭУ обещает демонтировать «как бесхозный металлолом», а на их владельцев будут составлены акты об административном нарушении для вынесения штрафа 500 гривен.

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