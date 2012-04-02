Партия регионов не платила за пиар заместителя Генпрокурора

{1-} Партия регионов не сотрудничает с международной PR-компанией Burson-Marsteller.

Об этом заявил глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов, передает «Украинская правда».

«По имеющейся у меня информации, наша политическая сила не имеет никаких контрактных отношений с британским отделением компании Burson-Marsteller UK в Лондоне», - заверил Ефремов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в лондонском офисе PR-агентства подтвердили, что Burson-Marsteller действительно сотрудничает с Партией регионов, которая пользовалась услугами этой компании для популяризации первого заместителя Генпрокурора Украины Рената Кузьмина в британских СМИ.

фото: pravda.com.ua

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