Пожар в небоскребе Москва-Сити распространился на три этажа

Пожар на строящиемся небоскребе делового центра «Москва-Сити» в понедельник вечером, 2 апреля распространился на три этажа.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам очевидцев, пожар начался с густого черного дыма, который повалил с верхних этажей здания. Впоследствии стало видно открытое пламя – по состоянию на 22:00 по местному времени им была объята верхушка здания, рыжее зарево видно за несколько километров.

{1-}

Пожар начался в недостроенной башне – на участке №13 (башня «Федерация»). Пожару в высотке сначала был присвоен второй уровень сложности по пятибалльной шкале, однако позже сложность была повышена до четвертой.

На место происшествия вызываются дополнительные силы, в основном, высотные подъемники.

В 22:45 площадь пожара в башне выросла с первоначальных 50 до 300 квадратных метров.

Очаг пожара находится на 67 этаже, огонь распространился на 66 и 65 этажи. Для защиты от огня соседних башен на них установлены дополнительные пожарные стволы.

Ранее в МЧС России официально подтвердили, что возгорание происходит на 66-67 этажах, где горит мусор и брезент, причем пожарные были вынуждены подниматься туда пешком. Сведений о пострадавших не поступало.

Также стоит отметить, что в самом здании нет противопожарных систем защиты, поскольку оно не введено в эксплуатацию.

МЧС России привлекло для тушения пожара вертолет – к зданиям комплекса «Москва-Сити» вылетел КА-226. Установка пожаротушения на базе вертолета позволяет зависать на уровне горящего этажа и заливать огонь горизонтальной струей.

Забор воды производится из Москвы-реки.

Приблизительно в 22:15 пожарным удалось протянуть рукава на верхние этажи башни «Федерация».

До включения рукавов тушить пожар приходилось с помощью огнетушителей. По словам экспертов, существует угроза обрушения конструкции с горящего этажа, потому оцепление вокруг здания было расширено.

Официальный представитель компании «Поток», которая ведет строительство башни, Михаил Дворкович рассказал о причинах пожара: по его словам, строительство ведется круглосуточно, в темное время на площадке были включены прожекторы.

При этом порывом шквалистого ветра порвался угол защитного теплового баннера, его кусок попал в прожектор и загорелся.

В правоохранительных органах уточнили, что источником пожара на башне могла стать тепловая пушка, оставленная без присмотра.

«По предварительным данным, пожар возник из-за тепловой пушки для подогрева битума, от которой произошло возгорание мусора и обрешетника рекламного баннера в верхней части здания», - заявил неназванный представитель МВД.

«Москва-Сити» - строящийся деловой район на Пресненской набережной столицы России. Строительство ведется на территории общей площадью около 60 га. Центр будет состоять из нескольких высотных башен, в том числе башни «Федерация».

Фото: ИТАР-ТАСС

Новости по теме:

Пожар на небоскребе Москва-Сити тушит пожарный вертолет

В Москве горит строящееся здание «Москва-Сити»

В Москве сгорел ресторан: десятки пострадавших (ВИДЕО)

В Петербурге взорвался ресторан: восемь пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

В Таиланде горела гостиница: более 300 пострадавших