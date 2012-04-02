Началось опознание жертв катастрофы под Тюменью: известны 12 погибших

{1-} Начался процесс опознания погибших в авиакатастрофе под Тюменью.

В настоящий момент родственники опознали тела 12 погибших, передает РИА «Новости».

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«По состоянию на 22:00 мск (20:00 по Киеву), опознаны 12 тел погибших. Дальнейшая процедура опознания отложена до утра вторника», - заявил представитель МЧС.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, самолет ATR-72, принадлежавший авиакомпании UTair, разбился под Тюменью рано утром 2 апреля.

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Самолет, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут», упал через несколько минут после взлета; на борту находилось 43 человека, 31 из них погиб.

Из 12 выживших 9 находятся в тяжелом состоянии, 3 – в очень тяжелом.

фото: vsluh.ru

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