Кофи Аннан назвал срок прекращения насилия в Сирии

{1-} Власти Сирии выразили готовность не позднее 10 апреля приступить к исполнению плана мирного урегулирования, предложенного спецпредставителем ООН и ЛАГ по этой стране Кофи Аннаном. Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на западных дипломатов, об этом заявил сам Аннан на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, Аннан предложил подумать о создании миссии, которая следила бы за исполнением плана обеими сторонами конфликта.

Предложенный Кофи Аннаном план мирного урегулирования в Сирии, который Дамаск принял в конце марта, состоит из шести пунктов и включает требования прекращения насилия с обеих сторон и начало политического диалога.

Между тем жертвами сирийского кризиса, который продолжается уже больше года, стали более 10 тысяч человек, сообщил представитель сирийского Наблюдательного совета по правам человека Абдул Рахман.

Ранее в марте ООН сообщала, что за время столкновений в Сирии погибли 8 тысяч человек.

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