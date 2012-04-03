Партия «Фронт змин» ликвидироваться не собирается

{1-} Партия «Фронт змин» не будет ликвидирована в случае объединения с партией «Батькивщина».

Об этом заявил депутат от НУНС, член партии «Фронт змин» Руслан Князевич в эфире телеканала ICTV.

Отвечая на вопрос, будет ли ликвидирована партия после объединения с партией «Батькивщина», он отметил: «Давайте не будем хоронить «Фронт змин».

«Фронт змин» был, есть и будет. Никто ни словом никогда не обмолвился о том, что партия перестает существовать», - заверил партиец.

При этом отвечая на вопрос, кто будет назначен временным главой партии, пока основные партийцы «Фронта змин» будут в «Батькивщине», Князевич заявил: «Это решит съезд. Как будет решение, вы услышите, когда наступит подходящее время».

Фото: censor.net.ua

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