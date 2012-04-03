В Эфиопии встретились представители двух Суданов

Высокопоставленные представители Судана и Южного Судана встретились в столице Эфиопии Аддис-Абебе чтобы обсудить сложные вопросы взаимоотношений двух стран.

Переговоры начались после недели столкновений в приграничных районах.

Каждая из сторон обвиняет другую в организации набегов. Это самый серьезный кризис со времени отделения Южного Судана в прошлом году.

Переговоры откладывались несколько раз и, как отмечает Би-би-си, уровень доверия друг другу у двух государств крайне невысок.

Новости по теме:

На территориях между Суданом и Южным Суданом произошли столкновения

В Судане прошли новые столкновения: сотни погибших и пропавших без вести

Судан отвергает обвинения в этнических чистках

