Клинтон отказалась участвовать в избирательной кампании Обамы

{1-} Госсекретарь США и участница внутрипартийной президентской гонки 2008 года Хиллари Клинтон не будет участвовать в избирательной кампании президента США Барака Обамы.

В 2008 году Клинтон была одним из кандидатов в президенты от Демократической партии, однако в ходе кампании сняла свою кандидатуру и призвала сторонников голосовать за пользовавшегося большей популярностью Обаму, напомнили РИА Новости.

Последний в тандеме с Джозефом Байденом выиграл выборы у пары республиканцев Джона Маккейна и Сары Пэйлин. С 2009 года Клинтон назначена госсекретарем США в администрации Обамы. Ранее она несколько раз заявляла, что больше не планирует выдвигать свою кандидатуру ни на какие выборные должности.

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«Экс-кандидат в президенты не присоединится к кампании Обамы. Это не удивительно, так как госсекретари не участвуют в кампаниях президентов, дабы избежать обвинений в пристрастности и следовании партийным интересам на занимаемом посту», - написала газета Hill со ссылкой на собственный источник в американской администрации.

Вместе с тем издание отмечает, что Клинтон является самым популярным чиновником в администрации Обамы, и ее участие в предвыборной кампании добавило бы голосов Обаме на предстоящих выборах.

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О намерении присоединиться к кампании действующего президента ранее заявлял супруг госсекретаря и бывший президент США Билл Клинтон. Как ожидается, он примет участие как минимум в трех предвыборных мероприятиях осенью.

Сама Клинтон ранее заявляла, что после окончания первого президентского срока Обамы намерена покинуть администрацию. Госсекретарь после отставки может занять пост главы одной из неправительственных организаций, занимающихся правами женщин и детей.

Ранее «Главред» сообщал, что выборы в США пройдут 6 ноября. По данным разных опросов, действующий президент имеет шансы переизбраться, в настоящее время он на 10% опережает по рейтингам самого популярного республиканца Митта Ромни.

фото: snooperreport.com

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