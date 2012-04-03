Украинские заложники в Ливии признаны невиновными

{1-} Власти Ливии признали украинцев, задержанных во время революции в этой стране в августе 2011 года по подозрению в работе на армию Каддафи, невиновными. Об этом сообщил правозащитник Станислав Селиванов со ссылкой на свои источники в Ливии.

«10 дней назад ливийская военная прокуратура завершила расследование деятельности 23 задержанных украинцев и 2 россиян в этой стране. Заключение правоохранителей Ливии однозначно: наши соотечественники непричастны к военному противостоянию между Каддафи и повстанцами и никогда не работали на военных. Прокуратура передала результаты расследования главе временного переходного правительства Ливии Мустафе Абдул Джалилю для окончательного решения судьбы украинских граждан. Надеюсь, что все наши земляки в ближайшие сроки будут отправлены на родину», рассказал правозащитник «Сегодня».

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Украинские дипломаты пока не смогли подтвердить информацию правозащитника.

А один из заложников, находящихся под охраной ливийских повстанцев, рассказал по телефону изданию: им уже известно о том, что их признали невиновными: «Конечно, все наши воспрянули духом. Однако никто до сих пор не сказал нам, когда же нас отправят домой. Мы уже измучены неизвестностью».

Ранее «Главред» сообщал, что 14 марта единственная женщина-заложница, Ольга Шадрова, была отправлена домой. Четыре дня назад ливийцы отпустили и мужа Максима. Однако домой, в Одессу, он пока не прибыл — до сих пор находится в украинском посольстве в Ливии.

фото: odnoklassniki.ru

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