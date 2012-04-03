В больнице Тимошенко ставят решетки и сносят стены

{1-} В центральной железнодорожной больнице Харькова, куда на лечение будет отправлена экс-премьер Юлия Тимошенко, полным ходом идут подготовительные работу - там ставят бронированные двери и закрывают решетками окна.

Для Тимошенко готовят целое отделение в больнице «Укрзалізниці». По официальной информации, лечить ее будут специалисты отделения патологии позвоночника и периферической нервной системы. Однако лежать экс-премьер будет в другом помещении больницы, о чем со ссылкой на свои источники сообщает «Сегодня».

«В субботу, 31 марта – Ред., в отделении анестезиологии и интенсивной терапии на 9 этаже резко затеяли ремонт. Развалили стену между палатой реанимации и комнатой медсестер — будут делать большую палату для Юли. Там устанавливают бронированные окна и двери, все работы ведутся под присмотром правоохранителей», — рассказали изданию медики на правах анонимности.

Адвокат Тимошенко Сергей Власенко уже заявил, что выбранная украинскими специалистами больница не в состоянии помочь его подзащитной: «Поскольку рекомендации по лечению давали немецкие врачи, то они и должны определять место лечения».

Ранее «Главред» сообщал, что первый замминистра здравоохранения Раиса Моисеенко утверждает: Тимошенко дала согласие на лечение в больнице для железнодорожников.

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