Пилоты разбившегося под Тюменью самолета не успели подать сигнал бедствия

{1-} Пилоты разбившегося под Тюменью самолета ATR-72 не успели сообщить о каких-либо неисправностях перед падением воздушного судна, сообщил источник близкий к расследованию.

«Полет длился 40 секунд, и пилоты не могли успеть сообщить, были ли какие-то неисправности на судне», - сказал собеседник РИА Новости.

Авиакатастрофа под Тюменью. Фоторепортаж

В свою очередь один из сотрудников аэропорта сказал, что все пилоты проходят обучение в специальном центре по действиям в чрезвычайных ситуациях.

«Они четко знают, как нужно действовать, если происходит какая-то внештатная ситуация. Здесь они, наверное, просто не успели», - сказал он.

Ранее «Главред» сообщал, что при подготовке полета самолета были допущены нарушения. Воздушное судно не было должным образом обработано противообледенительным средством.

фото: 72.mchs.gov.ru

Новости по теме:

Обледенение не могло вызвать крушение самолета под Тюменью - эксперты

Очевидцы рассказали, как разбился самолет под Тюменью

Найдены нарушения в подготовке к вылету самолета, разбившегося под Тюменью