3-комнатные квартиры обложат налогом на роскошь

{1-} Внедрением налога на роскошь в Украине решило заниматься Министерство финансов. Однако в Минфине отложили идею введения 20-процентного налога на доходы физлиц и налогообложения таких предметов роскоши, как драгоценности, меха и дорогие часы. Взамен предложено расширить круг плательщиков за счет снижения порога облагаемой налогом площади недвижимости и объема двигателя автомобиля. Это позволит применять налог на роскошь в отношении представителей среднего класса, уверены эксперты, пишет Коммерсантъ Украина.

Налог на роскошь: вертолет обойдется в $1000, яхта - $2000

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно введения налога на роскошь", разработанный под руководством министра финансов Юрия Колобова, должен заменить проект, предложенный в ноябре вице-премьером—министром социальной политики Сергеем Тигипко.

В Минфине сообщили, что их законопроект подготовлен по поручению премьер-министра Николая Азарова. По словам источника в правительстве, вчера этот документ уже был вынесен на рассмотрение членов правительства. Против него выступили Тигипко и министр экономического развития и торговли Петр Порошенко. Этот вопрос будет рассмотрен в среду на заседании Кабмина.

Прежде всего в Минфине решили отредактировать нормы налога на недвижимость, который, согласно Налоговому кодексу, должен вступить в силу 1 июля (есть депутатские инициативы о его переносе на 2013 год), пересмотрев базу налогообложения — с жилой на общую площадь. При этом будет изменен перечень недвижимости, с которой не нужно платить налог: например, если на приусадебном участке рядом с домом находятся объекты нежилой недвижимости, предназначенные для содержания домашних животных или хранения садового инвентаря. Но эта норма будет работать, только если дом является постоянным местом жительства гражданина.

"Люди не регистрируются на своих дачах, поэтому один этот пункт приведет к введению налога для сараев и временных сооружений. В то время как хозяйственные строения на территориях элитных усадеб, такие как конюшни, помещения для охраны, теннисные корты, бильярдные, сауны, частные зоопарки, не будут облагаться налогом",— отметили в службе вице-премьера.

В Минфине считают роскошью квартиры общей площадью свыше 120 кв. м и дома от 250 кв. м (Тигипко предлагал 200 кв. м и 400 кв. м соответственно). Эти же пороги установлены и для ежегодного взимания налога на недвижимость. Фактически это означает введение двойного налогообложения. Налог на недвижимость, как жилую, так и нежилую, будет рассчитан как 1-2,7% минимальной зарплаты (МЗ) за 1 кв. м, а налог на роскошь будет взиматься с жилой недвижимости в размере 0,5% "от оценочной стоимости жилья" за вычетом расходов на ее оценку. Оставшаяся сумма налога не может быть меньше суммы, рассчитанной по формуле — 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м.

Налог на роскошь будет взиматься с самолетов, судов и вертолетов — 1% стоимости, но не будет распространяться на драгоценности, меха, дорогие мобильные телефоны, часы и оружие. Эксперты признают сложности с администрированием таких товаров, предлагая просто платить повышенную ставку НДС при импорте, как в некоторых странах ЕС. Но поскольку в Украине активно занижается таможенная стоимость товаров, возможны другие варианты налогообложения, говорят эксперты. "Если облагать налогом предметы роскоши, то эффективнее это делать через механизм акциза, расширив список подакцизных товаров",— считает директор департамента Института бюджета и социально-экономических исследований Артем Рудык.

Коррекции подверглась и система взимания налога на роскошь с автомобилей — планка объема двигателя понижена до 3 тыс. куб. см с предложенных ранее 3,4 тыс. куб. см. Хотя будет применяться понижающий коэффициент в зависимости от возраста машин — от новых (1) до семилетних (0,2). Платить налог придется и владельцам мотоциклов с объемом двигателя 800 куб. см (но не старше 7 лет), водных судов мощностью 75 кВт (не более 20 лет), самолетов и вертолетов.

В Минфине рассчитывают, что дополнительные доходы госбюджета от введения налога на роскошь составят 900 млн грн. По мнению экономистов, инициативы правительства увеличат количество плательщиков налога, но не за счет богатых украинцев, а благодаря распространению налога на граждан со средним доходом.

Ранее Главред писал, что Сергей Тигипко также заявил, что в Украине не так много предметов роскоши, которые принадлежат частным лицам и которые могут стать объектами налогообложения в новом законе о налоге на роскошь.

Однако в его ведомстве «все на учете» — кто чем владеет и в каких размерах. По словам Тигипко, в ведомстве все посчитали, а потому цифра в 800 млн грн взята не «с потолка».

«Конечно, знаем. Все на учете. Пожалуйста: домов и квартир — более 13 тыс., автомобилей — более 97 тыс., дорогой обуви, одежды и драгоценностей — 1% общего оборота, яхт, которые могут попасть под налогообложение, — более 1,1 тыс.» — рассказал Тигипко.

Напомним, что ожидаемые дополнительные поступления в бюджет от налога на роскошь Минсоцполитики оценивает в размере около 800 млн грн в год.

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