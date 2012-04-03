Медведев отказался помиловать Ходорковского

{1-} Президент России Дмитрий Медведев отказался помиловать Михаила Ходорковского поставил отрицательную резолюцию на экспертное заключение по институту помилования, сообщил глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Члены СПЧ 15 марта передали Медведеву экспертное заключение по институту помилования, в котором обосновывается тезис о том, что президент имеет право помиловать любого заключенного, не дожидаясь от него ходатайства, напомнило РИА Новости.

«Президент с ним (экспертным заключением) не согласен. Президент в своей резолюции указал, что он не понимает, почему он должен миловать человека, который у него не просил о помиловании», - сказал Федотов.

«Это мнение президента. Мы ему представили мнение десяти специалистов в области конституционного права. Он с ними не согласился», - отметил глава СПЧ.

Ранее «Главред» сообщал, что СПЧ предложил Медведеве помиловать более 30 осужденных и обвиняемых по уголовным делам, в том числе бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главу МФО «Менатеп» Платона Лебедева.

5 марта Медведев поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность обвинительных приговоров в отношении 32 человек, в том числе в отношении Ходорковского и Лебедева.

Также напомним, что Ходорковский и Лебедев отказались просить о помиловании, поскольку не считают себя виновными в хищении нефти и отмывании денег.

фото: dw-world.de

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