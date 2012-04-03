Разбившийся в Тюмени самолет был обречён ещё на взлёте

{1-} В день авиакатастрофы противообледенительную обработку прошли все вылетавшие из аэропорта самолеты - кроме ATR-72, который разбился через несколько минут после взлета, пишет Коммерсантъ Украина ссылаясь на гендиректора тюменского аэропорта "Рощино" Владимира Полякова.

"Данный борт действительно не обрабатывался. В момент вылета не было осадков, и командир судна принял решение не обрабатывать судно", - сказал газете Поляков. Такая обработка стоит чуть больше 30 тысяч рублей, говорится в статье. Наземные службы предложили эту услугу командиру экипажа 27-летнему Сергею Анцину с учетом неустойчивости погоды: температура была около нуля, а порывы ветра временами приносили тучи, из которых шел ледяной дождь.

Авиакатастрофа под Тюменью. Фоторепортаж

Однако командир отказался, возможно, понадеявшись на пневматическую антиобледенительную систему, штатно установленную на ATR-72. С помощью нее сбивается наледь с наиболее ответственных поверхностей самолета. Однако воспользовался он этой системой или нет, до сих пор неизвестно.

Обледенение самолета могло начаться уже во время его рулежки и разгона по полосе, которые заняли около десяти минут. Именно в это время погода стала стремительно ухудшаться. Когда же лайнер, поднявшись в небо, попал в зону влажных облаков, обледенение плоскостей самолета могло приобрести лавинообразный характер.

Вызванные обледенением потеря скорости и подъемной силы, в свою очередь, привели к сваливанию самолета. Не очень опытный экипаж (командиру Анцину третьего апреля исполнилось бы 28 лет, он налетал 2,5 тысячи часов, а второй пилот Никита Чехлов и вовсе только закончил училище), возможно, не успел вовремя среагировать на опасное явление.

Кстати, пилоты отмечают предрасположенность крыльев самолетов ATR к обледенению при посадке-взлете в облаках при отрицательных температурах.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, самолет ATR-72, принадлежавший авиакомпании UTair, разбился под Тюменью рано утром 2 апреля.

Самолет, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут», упал через несколько минут после взлета; на борту находилось 43 человека, 31 из них погиб.

Из 12 выживших 9 находятся в тяжелом состоянии, 3 – в очень тяжелом.

фото, видео: 72.mchs.gov.ru, vesti.ru

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