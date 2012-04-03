Руководитель волынской Госэкоинспекции попался на взятке в 100 тысяч

3 апреля 2012, 09:52

{1-} Служба безопасности Украины задержала руководителя Государственной экологической инспекции Украины в Волынской области и его заместителя, которые получили взятку в сумме 100 тыс грн от своего подчиненного, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Установлено, что должностные лица наладили противоправную схему систематического вымогания и получения взяток от руководителей структурных подразделений этого ведомства. Источником этих средств должны были быть поборы с предпринимателей на пунктах пропуска через государственную границу за проведение экологического и радиологического контроля при перевозке грузов", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, руководитель областной госэкоинспекции и его заместитель требовали у подчиненного им руководителя одного из подразделений инспекции 100 тыс грн взятки за то, чтобы оставить его в должности и в дальнейшем обязали его ежемесячно передавать им по 70 тыс грн, собранных как взятки во время осуществления контроля на пункте пропуска через государственную границу,  передаёт Интерфакс – Украина.

Правонарушители были задержаны во время получения взятки 28 марта. По материалам СБУ следователи Генеральной прокуратуры Украины возбудили против задержанных уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или получение взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение), санкция по которой предусматривает лишение свободы на 8-12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.

Как ранее писал Главред, 15 марта, сотрудники СБУ разоблачили незаконную деятельность председателя одного из горсоветов Черкасской области, который требовал взятку в размере 50 тыс. грн.

Он пообещал местному жителю не повышать и не перечислять арендную плату за пользование частью помещения производственной базы, которая является коммунальной собственностью городского совета и соответствующим земельным участком, за что и требовал взятку.

Сотрудники СБУ задержали правонарушителя с поличным после получения части взятки в размере 30 тыс. грн в его служебном кабинете.

фото: iskra-news.info

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