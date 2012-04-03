Таможенный союз готов посодействовать Украине в торговле с Европой

{1-} Украина и Таможенный союз создали рабочую группу для устранения технических барьеров во взаимной торговле. Об этом сообщили представители Министерства промышленности и торговли РФ по итогам консультационной встречи по вопросам устранения технических барьеров во взаимной торговле Таможенного союза и Украины, прошедшей в Киеве. В консультациях приняли участие представители РФ, Евразийской экономической комиссии и Украины.

«По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу для проработки вопросов, связанных с устранением технических барьеров во взаимной торговле, определить условия, при которых станет возможным присоединение Украины к техническим регламентам ТС, а также совместно выработать алгоритм применения технического регулирования Таможенного союза в отношении взаимопоставляемой продукции», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

В ходе переговоров была представлена информация о системе технического регулирования Таможенного союза (ТС).

Отмечается, что в качестве модели при формировании системы технического регулирования Таможенного союза была выбрана европейская модель. При этом технические регламенты Таможенного союза гармонизированы с европейскими директивами по безопасности продукции.

По информации министерства, Таможенный союз стремится достичь соотносимости с европейской системой технического регулирования, что соответствует и целям Украины. Поэтому применение системы технического регулирования Таможенного союза может позволить не только устранить технические барьеры во взаимной торговле с Украиной и государствами-членами ТС, но и существенно упростить гармонизацию с Европейским союзом.

Согласно сообщению, Также в ходе встречи обсуждались основные положения проекта «Соглашения об устранении технических барьеров в торговле». Отмечается, что с украинской стороны был проявлен повышенный интерес к возможности применения на первом этапе технических регламентов Таможенного союза на альтернативной основе.

Ранее Главред писал, что Украина намерена адаптировать свои технические стандарты к нормам Таможенного союза (ТС).

Украина намерена определиться с условиями, при которых станет возможным присоединение к техническим регламентам ТС, а также подать заявку о включении украинских сертификационных центров в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС.

фото: tamognia.ru

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