Россия расскажет, как проверяла украинский сыр

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Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко озвучит итоги проверок украинского сыродельного предприятия Гадячсыр.

3 апреля в Киеве пройдет пресс-конференция главы Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, посвященная итогам поездки в Украину.

30 марта Роспотребнадзор обнародовал на официальном сайте предварительные результаты проверок Гадячсыра, согласно которым инспекторы в ходе проверок хоть и не обнаружили наличие растительных жиров в сыре, но зафиксировали существенные недостатки в технологии его производства на предприятии, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Ранее Главред также сообщал, что Министерство экономики ожидает, что во время переговоров главы министерства Петра Порошенко и представителей Роспотребнадзора, которые пройдут, 3 апреля, удастся найти решение проблемы с поставками украинского сыра в РФ. Об этом сообщил источник в Минэкономразвития.

«Сырный вопрос» будет обсуждаться в Киеве министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко и главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

«Мы с большой долей вероятности ожидаем решения проблемы по итогам этой встречи», - отметил источник.

фото: dp.ru

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