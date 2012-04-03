Янукович опередил Тимошенко на 2% в президентском рейтинге

{1-} Большинство украинцев проголосовали бы за Виктора Януковича, если бы выборы Президента Украины происходили в марте 2012 года. Действующего Главу государства готовы поддержать 21,7% украинцев, в то время как лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко - 19.8%. На третьем месте - лидер "Фронта змін" Арсений Яценюк, которому готовы отдать свои голоса 10,8% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», сообщает Укринформ.

Зато в условном противостоянии "второго тура" большинство опрошенных отдали бы преимущество Юлии Тимошенко, за которую бы проголосовали 30% украинцев. Свои голоса Виктору Януковичу во втором туре отдали бы 23,7% граждан.

В то же время рейтинг Виктора Януковича в марте по сравнению с февралем вырос с 19,7 до 21,7%, что дало ему возможность увеличить отрыв от лидера "Батьківщини" почти до 2%, рейтинг которой в марте по сравнению с февралем практически не изменился (19,4% и 19,9% соответственно).

За Виталия Кличко на президентских выборах готовы проголосовать 7,9% респондентов, 6,2% - за Петра Симоненко, 3,8% - за Сергея Тигипко, 3,6% - за Олега Тягнибока, 3,1% - за Анатолия Гриценко, 1,4% - за Наталию Королевскую, 1,3% - за Владимира Литвина и 0,7% - за Виктора Ющенко. Других кандидатов поддержали бы 3,4%, не поддержали бы никого - 3,8%, не определились - 12,5%.

Согласно результатам исследования, в голосовании на выборах Президента, если бы они состоялись в марте, "однозначно приняли бы участие" 45% опрошенных, еще 32% - "скорее приняли бы участие".

Ранее Главред писал, что Партия регионов и БЮТ продолжают лидировать среди партий, которые претендуют на место в парламенте.

Если бы выборы в Верховную Раду происходили в марте 2012 года, 21,3% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 20,9% – за Батьквщину, 9,9% – за Фронт змін, 7,4% – за Коммунистическую партию, 7,2% – за партию УДАР Кличко, 4,3% – за Свободу.

Еще 2,7% избирателей поддержали бы Гражданскую позицию, 1,5% – Народную партию.

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