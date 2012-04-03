В Украине увеличились выплаты на детей

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С 1 апреля текущего года повысились социальные стандарты. Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2012 год", в том числе, увеличиваются размеры помощи при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Со II квартала 2012 года увеличивается и размер помощи при рождении ребенка, которые в течение года будут и далее постепенно увеличиваться. Начиная с 1 апреля размер помощи составляет: на первого ребенка - 27330 грн (24960 грн во II кв. 2011 года); на второго ребенка - 54660 грн (49920 грн); на третьего и следующего ребенка - 109320 грн (99840 грн)", говорится в сообщении.

Увеличиваются также социальные пособия на детей одиноким матерям. С 1 апреля максимальный размер пособия на детей составляет: в возрасте до 6 лет - 455,5 грн; от 6 до 18 лет - 567 грн; от 18 до 23 лет, обучающихся - 547 грн.

Кроме того, в 2012 году возрастает размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Так, начиная с апреля, она составляет - 1822 грн (до 6 лет) и 2268 грн (от 6 до 18 лет).

Во втором квартале 2012 года увеличивается пособие инвалидам с детства и детям-инвалидам, в частности, с 1 апреля текущего года помощь инвалидам с детства вместе с надбавкой на уход составляет: I группы (подгруппы А) - 1466,5 грн; I группы (подгруппа В) - 1257 грн; II и III групп - 838 грн.

Для детей-инвалидов с 1 апреля помощь вместе с надбавкой составляет: в возрасте до 6 лет - 1042,1 грн, а для тех, кто пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы - 1335,4 грн; от 6 до 18 лет - 1153,6 грн, соответственно для пострадавших от Чернобыльской катастрофы -1446,9 грн.

Ранее Главред сообщал, что пяти миллионам пенсионеров с 1 марта 2012 года повысили пенсии на 45 гривен.

Повышение пенсий состоялось «в связи с ростом среднемесячной заработной платы штатного работника в Украине».

В Минсоцполитики напомнили, что законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено ежегодное повышение трудовых пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы в Украине по сравнению с предыдущим годом.

«Перерасчету подлежат пенсии, размер которых в течение прошлого года вырос менее чем на 3,52%», - отметили в министерстве.

фото: advising.kiev.ua

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