Украина передаст Ираку 62 бронетранспортера

{1-} Украина готова к передаче Ираку второй партии бронетехники в составе 62-х БТР-4, построенных на «Заводе Малышева» в рамках масштабного контракта на поставку иракскому заказчику украинской военной техники.

«Контракт между Украиной и Ираком выполняется стабильно. На сегодняшний день ГП «Завод Малышева» вместе с соисполнителями контракта завершают подготовку к сдаче иностранному заказчику второй партии бронетехники в количестве 62 БТР-4», - сообщили «Интерфакс-Украина» в госконцерне «Укроборонппром» со ссылкой на его главу Дмитрия Перегудова.

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Как отметил глава госконцерна, по окончании испытаний бронетехника в ближайшее время может быть отгружена заказчику.

До конца апреля в Украине ожидают прибытия иракских специалистов для подписания акта приемки второй партии бронетехники. Передача заказчику третьей партии БТР-4 намечена также на 2012 год.

Напомним, в 2009 году ДП «Укрспецэкспорта» - госпредприятие «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс» заключила с Ираком контракт на сумму более 550 млн долл., который, как предполагалось, должен стать одним из серии готовящихся соглашений в сфере ВТС между Украиной и Ираком. Контракт предусматривает поставку в течение 3-3,5 лет 420 единиц БТР-4, 6 легких транспортных самолетов Ан-32, а также проведение услуг по ремонту авиационной техники.

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Ранее «Главред» сообщал, что первая партия из 26-ти машин БТР-4, 2-х машин технического обслуживания и ремонта, 2-х тренажеров для подготовки экипажей бронетранспортеров поставлена иракскому заказчику весной 2011 года.

фото: militaryrussia.ru

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