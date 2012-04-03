Диагноз Тимошенко поверг в ужас её бывшего врача

{1-} Бывший лечащий врач экс-премьера, бютовец Вячеслав Передерий не решается делать прогнозы, сколько времени придется лечить Юлию Тимошенко, но признается, что опубликованный в СМИ диагноз поверг его в ужас. Об этом он сказал в комментарии «Главкому».

«Я Тимошенко не осматривал, поэтому полагаюсь на перевод диагноза двух немецких врачей, который внимательно изучил. Там написано, что операция ей должна была быть проведена в первые две недели – то есть в острый период в сентябре. Сейчас нужно интенсивное лечение минимум полтора-два месяца, не больше трех – и если оно даст эффект, то с операцией можно повременить. И еще там сказано, что «полного восстановления нерва ожидать не следует» – то есть человек будет инвалидом! Причем непонятно, как препараты, которые ей назначены, отразятся на остальных функциях. Поэтому загадывать тут очень сложно», - сказал врач.

Сетует Передерий и на то, что понимание спинальной боли в Украине и мире разнится: «Боль в спине на Западе, если ее не могут снять врачи, даже является показанием к эвтаназии, потому что она может быть невыносимой».

Ранее Главред писал, что Юлия Тимошенко будет проходить курс лечения в клинической больнице «Укрзалізниці».

Решение о лечении лидера «Батькивщины» было принято в соответствии с постановлением Генпрокуратуры Украины и обращения Государственной пенитенциарной службы к Минздраву.

В Минздраве отметили, что, следуя рекомендациям медиков относительно лечения Юлии Тимошенко, оно будет организовано в многопрофильном медицинском учреждении Харькова – центральной клинике «Укрзалізниці», в отделении, специализирующемся на позвоночнике и периферийной нервной системе.

Напомним, 2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка разрешил лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.

фото: tymoshenko.ua

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