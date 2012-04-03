В Интернете собирают деньги на выкуп насильников Оксаны Макар

В социальной сети ВКонтакте возникла активная группа поддержки жителей Николаева Максима Присяжнюка, Артёма Погосяна и Евгения Краснощёка, подозреваемых в зверском изнасиловании и сожжении заживо 19-летней Оксаны Макар. Сообщество, где собирают средства для материальной помощи этим молодым людям и всячески осуждается жертва насильников, модерируются из Донецкой области, сообщает uainforg.

«Оксана Макар (Группа... за справедливость)» откровенно издевается над потерпевшей. Модератор группы – некто «Илья Россиянин» из города Артёмовска Донецкой области.

«Я на их стороне! Они герои! - пишет Россиянин. - Сука! 19 лет, а она по барам трётся! Это факт! Ну и чо! Ну вот и на тебе сука!»

ВКонтакте создали страницу Оксаны Макар

В составе группы активно действуют дорогостоящие российские VIP-пользователи сети ВКонтакте с неоднозначной репутацией. Привлечены также рядовые общественные активисты.

Евгений Краснощёк, Артём Погосян, Максим Присяжнюк

Катерина Показаньева, одна из наиболее активных защитниц подозреваемых, занята сбором добровольных пожертвований для оплаты услуг адвокатов, помощи семьям задержанных, а также для «работы со СМИ». Не исключается и выкуп Присяжнюка, Погосяна и Краснощёка под залог.

Илья Россиян и Показаньева близки к русским неонацистам. Они были знакомы с Краснощёкам по соцсетям.

Ранее «Главред» сообщал, что Оксана Макар скончалась от сильного кровотечения 29 марта 2012 года в Донецком ожоговом центре Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака. Она была похоронена 31 марта в селе Шевченково Николаевской области.

фото: timer.od.ua

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