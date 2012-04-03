В ПР заявили, что выиграют выборы «на одной ноге»

{1-} Замглавы фракции Партии регионов в парламенте Михаил Чечетов считает, что размещать политическую рекламу оппозиции бесполезно — регионалы выиграют, даже "стоя на одной ноге"

Заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной Раде, нардеп Михаил Чечетов заявил, что в партии "даже внимания не обращают" на рекламу, подобную той, которая сегодня появилась на билбордах в столице, пишет Дело.

"Да что бы они там ни клеили, пусть хоть на голове себе наклеят, уже все. Финал уже известен", — заявил Михаил Чечетов, комментируя размещение билбордов в стиле 2009 года.

По его словам, Партии регионов такого рода реклама была бы не нужна, так как она в ней просто не нуждается.

"Пусть на одно место приклеят. После того, как они слили партию под Яценюка… То, что они там клеят — пусть клеят, мы даже на это не смотрим. После съезда "Батькивщины" мы поняли, что мы и став на одну ногу грядущие выборы выиграем", — заявил политик.

Ранее Главред писал, что в центре Киева появились билборды с надписью "ВОНА ВІЛЬНА", но в партии "Батькивщина" заявили, что не имеют к ним отношения.

Данные билборды выполнены в стиле предвыборной кампании Юлии Тимошенко 2009 года.

"Я думаю, что это коммерческий проект, какая-то торговая марка хочет под бренд "Батькивщины" раскручивать свой товарный знак", - заявил изданию глава Киевской городской парторганизации "Батькивщины" Юрий Одарченко.

фото: delo.ua

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