Мавроди и МММ провели в Одессе «день дурака»

В воскресенье, 1 апреля, во время уже традиционной Юморины в Одессе проводили свое мероприятие представители финансовой пирамиды МММ-2012.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В самом центре города, на пересечении улиц Дерибасовской и Гаванной, представители МММ развернули сцену, с которой целый день раздавали разнообразную сувенирную продукцию. В результате, весь город был украшен символикой МММ.

Акция носила красноречивое название «Дай на лапу». Остается загадкой, кто дал разрешение на проведения такого мероприятия в самом центре Одессы, да еще и в день проведения Юморины. Жители города говорят о том, что МММ является спонсором известного фестиваля. Примечательно, что мероприятие проводилось 1 апреля, в праздник также известный, как «день дураков».

Новая финансовая пирамида скандально известного Сергея Мавроди по-прежнему функционирует в Украине, не встречая сопротивления со стороны властей.