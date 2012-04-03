Тимошенко и Луценко возглавят список оппозиции

{1-} В оппозиции уже определились, кто возглавит список на предстоящих осенью выборах в Верховную Раду. На первые места будут выдвинуты кандидатуры Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, отбывающих в настоящее время наказание.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Соболев в понедельник в вечернем эфире телеканала ICTV.

«Я думаю, ни у кого здесь сомнения нет, что на объединенном съезде оппозиции будут обязательно выдвинуты кандидатуры и Тимошенко, и Луценко во главе объединенного списка», — сказал Соболев, передаёт ZN.ua.

Стоит отметить, что выдвижение оппозиционных лидеров, скорее всего, будет формальным, так как Тимошенко и Луценко имеют непогашенную судимость и без внесения соответствующих изменений в Конституцию не могут участвовать в выборах.

Ранее Главред также сообщал, что съезд партии «Батькивщина», который проходил 30 марта в киевском Доме учителя, постановил сформировать до конца апреля объединенные списки оппозиции, а также обеспечить участие Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в выборах 2012 года.

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