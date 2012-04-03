Русская шпионка вплотную подобралась к Обаме

3 апреля 2012, 12:17

{1-}  Телеведущая, общественный деятель и сотрудница «Фондсервисбанка», а в прошлом - якобы секретный агент ГРУ Анна Чапман подозревается в попытке соблазнить чиновника из высшего руководства США. «Шпионка» в свое время подобралась слишком близко к самому Бараку Обаме, что и стало причиной ее провала.

Подробности в ближайшее время в рамках документального сериала о шпионах наших дней обещает показать Би-би-си.

 Так, в фильме будет рассказано о том, как Чапман якобы собиралась соблазнить кого-то из приближенных к президенту Бараку Обаме. По данным замдиректора ФБР Фрэнка Фильюцци, российская «шпионка», еще будучи российским резидентом в США, «подбиралась все ближе и ближе к все более и более высоким чиновникам... она подобралась достаточно близко, чтобы стать проблемой».

Шпионка Анна Чапман отныне может называть своим именем водку, часы и куклы

Именно опасения того, что Чапман удастся прижиться в высших эшелонах власти, стали причиной ее спешного ареста в составе группы «русских шпионов» летом 2010 года, утверждает сотрудник ФБР. «Мы были обеспокоены. Они (видимо, российские спецслужбы) уже подобрались слишком близко, и мы более не могли ждать», - говорит Фильюцци. Он, впрочем, отказался сообщить имя чиновника, на которого, по его сведениям, Чапман положила глаз.

 Сама Анна Чапман информацию британских телевизионщиков пока не комментирует и, наверняка, вообще не станет обращать на нее внимания. Ведь это не первый сексуальный скандал вокруг ее персоны. Так, в разгар шпионского скандала летом 2010 года появилась информация о том, что Чапман пыталась познакомиться с британскими принцами Гарри и тогда еще холостым Уильямом. Рыжеволосая красотка якобы посещала те же ночные клубы и делала все, чтобы монаршие особы ее заметили.

Фотосессия Анны Чапман для журнала Maxim

 

Ранее «Главред» сообщал о том, что в Германии разгорелся скандал, когда немецкого дипломата заподозрили в любовной связи с еще одно предполагаемой российской шпионкой Екатериной Затуливетер. При этом ранее из-за Екатерины вынужден был уволиться британский парламентарий Майк Хэнкок.

 

фото: odnoklassniki.ru, valse-boston.livejournal.com

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