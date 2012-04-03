Вице-спикер Мартынюк получает почти полмиллиона в год и живёт на госдаче

{1-} Совокупный доход за 2011 год первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, члена Коммунистической партии Украины Адама Мартынюка составил 487,4 тыс грн.
В соответствии с декларацией об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, поданной им в соответствии с украинским законодательством, его зарплата за 2011 год составила 235,3 тыс грн, пенсионные выплаты – 213,2 тыс грн и еще 38,8 тыс грн в объеме доходов составила материальная помощь, передаёт Интерфакс – Украина.
В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)
"Доходы жены в связи с отпуском по уходу за внучкой – отсутствуют", - пишет издание.
Семья Мартынюка временно проживает на государственной даче, имеет неприватизированную квартиру общей площадью 85,5 кв м и является собственником земельного участка площадью 1,2 тыс кв м. Общие расходы на содержание всего имущества составили в 2011 году 40,7 тыс грн.
Ранее Главред писал, что один депутат Верховной Рады в среднем обойдется народу в 1,93 млн грн.
785 млн грн будут перечислены из общего фонда, а 85 млн грн — из специального, расходы которого зависят от реально полученных доходов бюджета. Это почти на 55 млн грн меньше, чем в 2011 году.
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