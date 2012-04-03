Тысячи жителей Днепровского района обратились за помощью к Довгому

Приемные экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого получили более 2500 запросов от жителей Днепровского района с просьбой о решении различных жилищно-коммунальных проблем. Об этом говорится на странице приемной Довгого в сети Facebook.

При этом около 400 запросов касались благоустройства территории возле жилых домов. По каждому из обращений Довгий, как сообщается, направил соответствующий депутатский запрос в Киевсовет.

В результате обработки поступавших обращений был составлен своеобразный рейтинг вопросов, в решении которых остро нуждаются жители района.

Так, на первом месте оказалась необходимость ремонта и установки детских площадок, на втором – завоз земли для цветников, на третьем – установка ограждений для цветников и зеленой зоны. Далее идут установка лавочек возле домов, срез сухостоя, решение проблемы с парковкой машин на озелененных участках, ремонт или установка спортивных площадок, завоз песка на детские площадки.

На странице приемной Довгого в Facebook также опубликовано обращение к жителям Днепровского района с просьбой контролировать качество проведенных работ и информировать об их ходе.

Напомним, в недавнем интервью журналу «Публичные люди» Олесь Довгий сообщил, что пока не принял решение об участии в парламентских выборах и сосредоточился на своих функциях как депутата Киевсовета в Днепровском районе.

«Я работаю с людьми. Нет в городе другого депутата, который бы столько работал: я добился рекордного числа обращений, к примеру, на прошлой неделе – 457 в день! Можете себе такое представить? Это свидетельство того, что люди видят обратную связь», - отметил Довгий.