Украинцев хотят перевести на гривневые депозиты

{1-} Повышение ставки сбора с валютных депозитов в Фонд гарантирования вкладов физлиц заставит банки хранить сбережения украинцев в гривне.
Об этом во время круглого стола заявил аместитель директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.
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«Ставка регуляторного сбора для гривневых депозитов в новом Законе о гарантировании вкладов физлиц сохранится на уровне 0,5% от массы депозитов, а вот для валютных депозитов ставка повысится до 0,8%. Это станет стимулом для банков работать с гривневым ресурсом», - заявил Оленчик.
По его словам, решение о повышении ставки для валютных депозитов было инициировано Национальным банком Украины, передают Комментарии.
«Это в какой-то мере политическое решение», - заявил Оленчик.
В свою очередь председатель правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин считает, что сегодня банкам невыгодно привлекать у населения средства в валюте.
«Сегодня нам некого кредитовать в долларах, согласно законодательству в валюте кредитовать мы может только экспортеров. Поэтому, банки заполнены сегодня валютой», - заявил Тимонькин.
Глава Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко считает, что увеличение сбора с банков по вкладам физлиц в валюте, введенное законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц», приведет к тенизации валютного рынка.
«Отныне банки должны больше платить за вклады в валюте. А значит, теперь банки начнут прекращать принимать депозиты в валюте. Это, по сути, дополнительный налог, который банки вынуждены будут платить в Фонд гарантирования. Они этого делать не будут. В результате это лишит банковский сектор валютных сбережений», – заметил эксперт.
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