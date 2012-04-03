Украинцев хотят перевести на гривневые депозиты

{1-} Повышение ставки сбора с валютных депозитов в Фонд гарантирования вкладов физлиц заставит банки хранить сбережения украинцев в гривне.

Об этом во время круглого стола заявил аместитель директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.

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«Ставка регуляторного сбора для гривневых депозитов в новом Законе о гарантировании вкладов физлиц сохранится на уровне 0,5% от массы депозитов, а вот для валютных депозитов ставка повысится до 0,8%. Это станет стимулом для банков работать с гривневым ресурсом», - заявил Оленчик.

По его словам, решение о повышении ставки для валютных депозитов было инициировано Национальным банком Украины, передают Комментарии.

«Это в какой-то мере политическое решение», - заявил Оленчик.

В свою очередь председатель правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин считает, что сегодня банкам невыгодно привлекать у населения средства в валюте.

«Сегодня нам некого кредитовать в долларах, согласно законодательству в валюте кредитовать мы может только экспортеров. Поэтому, банки заполнены сегодня валютой», - заявил Тимонькин.

Глава Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко считает, что увеличение сбора с банков по вкладам физлиц в валюте, введенное законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц», приведет к тенизации валютного рынка.

«Отныне банки должны больше платить за вклады в валюте. А значит, теперь банки начнут прекращать принимать депозиты в валюте. Это, по сути, дополнительный налог, который банки вынуждены будут платить в Фонд гарантирования. Они этого делать не будут. В результате это лишит банковский сектор валютных сбережений», – заметил эксперт.

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