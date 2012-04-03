Власти заставляли Тимошенко попросить политическое убежище в Германии - СМИ

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко могла бы попросить политическое убежище, если бы ей позволили выехать на лечение в Германию. При этом власти пытались договориться с Тимошенко, предложив ей уехать за границу в обмен на закрытие уголовного дела в отношении нее.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ-Украина»

Оказавшись в Германии, Тимошенко теоретически может попросить власти страны предоставить ей политическое убежище, пишет издание. Ее сторонники утверждают, что подобный сценарий невозможен.

«Упаси боже! — сказал адвокат экс-премьера Сергей Власенко.— Юлия Владимировна — боец и политик, она никогда этого не сделает».

Однако, если верить источникам издания, такое предложение Тимошенко получила еще в июле 2011 года, примерно за месяц до ареста и помещения в Лукьяновское СИЗО.

Возможно, теперь для Тимошенко решили снова создать коридор, пообещав в обмен на прекращение оппозиционной деятельности обеспечить ей нормальные условия жизни и лечения, выразило предположение издание.

«Она всегда говорила, что ее информировали о возможности задержания, ареста... Но я еще раз подчеркну: она боец и никуда не собирается уезжать»,— резюмировал Власенко.

Ранее «Главред» сообщал, что муж Юлии Тимошенко – Александр попросил политическое убежище в Чехии.

фото: tymoshenko.ua

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