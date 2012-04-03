Лечить Тимошенко за границей нельзя - ГПУ

{1-} Действующим законодательством возможность лечения экс-премьера Юлии Тимошенко за границей не предусмотрена.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова в эфире 5 канала.

Комментируя возможность лечения Тимошенко заграницей, она напомнила: "Действующим законодательством такая возможность не предусмотрена".

При этом она также уточнила, что заявления первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина иностранным СМИ по делам Тимошенко, он давал по собственному усмотрению, передаёт Украинская правда

"Нет никакого запрета. Каждый заместитель соответственно своей должности, также четко понимая на какие шаги он уполномочен, по своему усмотрению решает, как кому комментировать, и какие интервью предоставлять", - отметила она.

Напомним, 2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка разрешил лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии, в которой она содержится.

Ранее Главред писал, что первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин также заявил, что власть в Украине изучает возможность лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в Германии.

"Украинская власть готова рассмотреть вопрос лечения Тимошенко в Германии. Сегодня изучается такая возможность. Мы готовы к конструктивному диалогу и поиску компромисса", - сказал Кузьмин.

В то же время он призвал не прибегать к политике "двойных стандартов" в вопросе о лечении Тимошенко. "Если мы говорим об отсутствии двойных стандартов, то мы должны говорить честно: с таким заболеванием, как у Тимошенко, у нас еще много заключенных. Нет ли здесь выборочного подхода? То есть, для олигарха Тимошенко - лучшая клиника Германии, а для бедных украинских осужденных - лечение в колонии. Это справедливо?", - отметил первый заместитель Генпрокурора.

фото: tymoshenko.ua

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