Итальянцы планируют направить к Тимошенко делегацию

{1-}Региональная джунта области Ломбардия в Северной Италии намеревается направить официальную делегацию в Киев для проверки состояния здоровья Юлии Тимошенко, ускорения оказания ей медицинской помощи, оценки демократических стандартов, применяемых в этой стране, и для встречи с украинской оппозицией, пишет Алессандра Бога в газете Legno storto.

"30 марта советник области Ломбардия, член Демократической партии Карло Боргетти представил председателю местного органа исполнительной власти Роберто Формигони запрос об оказании содействия лидеру украинской демократической оппозиции Юлии Тимошенко в связи с появлением сообщений об ухудшении состояния ее здоровья в тюрьме", - пишет издание.

"Юлия Тимошенко страдает тяжелым воспалением дыхательных органов, мешающим ей передвигаться, - утверждает итальянское издание, - и, по мнению международной группы врачей, которым недавно было позволено посетить лидера украинской революции, нуждается в лечении в условиях стационара, в чем ей было отказано", передаёт InoPressa.

"Бесчеловечное отношение к Юлии Тимошенко уже подверглось осуждению международными организациями (в том числе, ЕС и ООН), НПО ("Врачи без границ" и Freedom House), а также всем мировым сообществом, включая США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию", - пишет автор статьи.

А поскольку президент провинции Роберто Формигони настаивает на том, что Ломбардия является "одним из четырех моторов Европы" (вместе с регионом Рона-Альпы, Баден-Вюртемберг и Каталонией), и поскольку он является послом Ломбардии в мире, он не может оставаться равнодушным к судьбе Тимошенко.

Ранее Главред писал, что бывший лечащий врач экс-премьера, бютовец Вячеслав Передерий не решается делать прогнозы, сколько времени придется лечить Юлию Тимошенко, но признается, что опубликованный в СМИ диагноз поверг его в ужас.

«Я Тимошенко не осматривал, поэтому полагаюсь на перевод диагноза двух немецких врачей, который внимательно изучил. Там написано, что операция ей должна была быть проведена в первые две недели – то есть в острый период в сентябре. Сейчас нужно интенсивное лечение минимум полтора-два месяца, не больше трех – и если оно даст эффект, то с операцией можно повременить. И еще там сказано, что «полного восстановления нерва ожидать не следует» – то есть человек будет инвалидом! Причем непонятно, как препараты, которые ей назначены, отразятся на остальных функциях. Поэтому загадывать тут очень сложно», - сказал врач.

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