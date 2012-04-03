Итальянцы планируют направить к Тимошенко делегацию

3 апреля 2012, 13:20

{1-}Региональная джунта области Ломбардия в Северной Италии намеревается направить официальную делегацию в Киев для проверки состояния здоровья Юлии Тимошенко, ускорения оказания ей медицинской помощи, оценки демократических стандартов, применяемых в этой стране, и для встречи с украинской оппозицией, пишет Алессандра Бога в газете Legno storto.

"30 марта советник области Ломбардия, член Демократической партии Карло Боргетти представил председателю местного органа исполнительной власти Роберто Формигони запрос об оказании содействия лидеру украинской демократической оппозиции Юлии Тимошенко в связи с появлением сообщений об ухудшении состояния ее здоровья в тюрьме", - пишет издание.

"Юлия Тимошенко страдает тяжелым воспалением дыхательных органов, мешающим ей передвигаться, - утверждает итальянское издание, - и, по мнению международной группы врачей, которым недавно было позволено посетить лидера украинской революции, нуждается в лечении в условиях стационара, в чем ей было отказано", передаёт InoPressa.

"Бесчеловечное отношение к Юлии Тимошенко уже подверглось осуждению международными организациями (в том числе, ЕС и ООН), НПО ("Врачи без границ" и Freedom House), а также всем мировым сообществом, включая США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию", - пишет автор статьи.

А поскольку президент провинции Роберто Формигони настаивает на том, что Ломбардия является "одним из четырех моторов Европы" (вместе с регионом Рона-Альпы, Баден-Вюртемберг и Каталонией), и поскольку он является послом Ломбардии в мире, он не может оставаться равнодушным к судьбе Тимошенко.

Ранее Главред  писал, что бывший лечащий врач экс-премьера, бютовец Вячеслав Передерий не решается делать прогнозы, сколько времени придется лечить Юлию Тимошенко, но признается, что опубликованный в СМИ диагноз поверг его в ужас.

 «Я Тимошенко не осматривал, поэтому полагаюсь на перевод диагноза двух немецких врачей, который внимательно изучил. Там написано, что операция ей должна была быть проведена в первые две недели – то есть в острый период в сентябре. Сейчас нужно интенсивное лечение минимум полтора-два месяца, не больше трех – и если оно даст эффект, то с операцией можно повременить. И еще там сказано, что «полного восстановления нерва ожидать не следует» – то есть человек будет инвалидом! Причем непонятно, как препараты, которые ей назначены, отразятся на остальных функциях. Поэтому загадывать тут очень сложно», - сказал врач.

Новости по теме:

Лечить Тимошенко за границей нельзя - ГПУ

Власти заставляли Тимошенко попросить политическое убежище в Германии - СМИ

Тимошенко и Луценко возглавят список оппозиции

Диагноз Тимошенко поверг в ужас её бывшего врача

Янукович опередил Тимошенко на 2% в президентском рейтинге

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять