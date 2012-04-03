На гостиницы для депутатов потратят больше 17 миллионов

{1-} Управление делами Верховной Рады Украины потратит 17,4 миллионов гривен на проживание депутатов в отелях "Киев" и "Украина".

Об этом сообщает Вестник государственных закупок.

Так ГП "Гостиничный комплекс "Киев" за проживание депутатов получит 16 707 444 грн., а ГП "Отель Украина" - 702 720 грн.

Номера в отелях Верховная Рада снимает для 142 депутатов, передаёт Украинская правда.

Согласно с данными прошлого года, в отеле "Киев" 136 номеров из 189 занимают депутаты. Они проживают в 93 однокомнатных номерах и 43 – двуместных.

Стоимость номеров для проживания избранников в отеле следующая: однокомнатный номер – 400 гривен в сутки, двуместный – 480 гривен в сутки.

В отеле "Украина" проживает лишь 6 депутатов. И номера у них более дорогие – 450 гривен в сутки за однокомнатный номер и 510 гривен в сутки за двуместный.

Ранее Главред писал, что один депутат Верховной Рады в среднем обойдется народу в 1,93 млн грн.

785 млн грн будут перечислены из общего фонда, а 85 млн грн — из специального, расходы которого зависят от реально полученных доходов бюджета. Это почти на 55 млн грн меньше, чем в 2011 году.

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