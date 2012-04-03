МИД не подтвердил, что украинцев в Ливии оправдали

{1-} Министерство иностранных дел Украины не подтверждает информацию СМИ о признании ливийской военной прокуратурой невиновности задержанных украинских граждан в Ливии.

«Мы внимательно следим за тем, что публикуется, мы это проверяем. Однако должны опираться на факты», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров на брифинге во вторник в Киеве.

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Он пояснил, что фактами можно назвать либо какие-то документы, которые поступают в распоряжение МИД, либо конкретные решения, о которых уведомляется внешнеполитическое ведомство, передаёт Интерфакс – Украина.

«У меня такого документа пока нет», - сказал пресс-секретарь

Дикусаров добавил, что переговоры по освобождению задержанных украинцев продолжаются, и МИД придерживается мнения, что любая непроверенная информации может навредить этому процессу.

Ранее Главред писал, что правозащитник Станислав Селиванов со ссылкой на свои источники в Ливии, сообщил о том, что власти Ливии признали невиновными украинцев, задержанных во время революции в этой стране в августе 2011 года по подозрению в работе на армию Каддафи.

«10 дней назад ливийская военная прокуратура завершила расследование деятельности 23 задержанных украинцев и 2 россиян в этой стране. Заключение правоохранителей Ливии однозначно: наши соотечественники непричастны к военному противостоянию между Каддафи и повстанцами и никогда не работали на военных. Прокуратура передала результаты расследования главе временного переходного правительства Ливии Мустафе Абдул Джалилю для окончательного решения судьбы украинских граждан. Надеюсь, что все наши земляки в ближайшие сроки будут отправлены на родину», - рассказал правозащитник.

фото: 24tv.ua

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