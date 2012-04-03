Немецкие врачи вновь готовы принять Тимошенко на лечение

{1-} Немецкая клиника «Шарите» готова предоставить свои услуги для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в сообщении, размещенном на сайте клиники.
Там указали, что «Шарите» не может оценивать возможности предложенной для лечения Тимошенко украинской клиники, поскольку не знакома с ее условиями, сообщает «Интерфакс-Украина».
При этом в сообщении отмечается, что предложение лечить Тимошенко «и в дальнейшем остается в силе».
Ранее «Главред» сообщал, что генпрокурор Виктор Пшонка разрешил лечение Тимошенко за пределами Качановской колонии, где она содержится.
Также напомним, что Минздрав сообщил: лечение Тимошенко планируется проводить в больнице «Укрзалізниці», материально-техническая база которой «полностью отвечает всем требованиям специалистов из Германии».
фото: tymoshenko.ua
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