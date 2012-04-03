Немецкие врачи вновь готовы принять Тимошенко на лечение

{1-} Немецкая клиника «Шарите» готова предоставить свои услуги для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в сообщении, размещенном на сайте клиники.

Там указали, что «Шарите» не может оценивать возможности предложенной для лечения Тимошенко украинской клиники, поскольку не знакома с ее условиями, сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом в сообщении отмечается, что предложение лечить Тимошенко «и в дальнейшем остается в силе».

Ранее «Главред» сообщал, что генпрокурор Виктор Пшонка разрешил лечение Тимошенко за пределами Качановской колонии, где она содержится.

Также напомним, что Минздрав сообщил: лечение Тимошенко планируется проводить в больнице «Укрзалізниці», материально-техническая база которой «полностью отвечает всем требованиям специалистов из Германии».

фото: tymoshenko.ua

Новости по теме:

Лечить Тимошенко за границей нельзя – ГПУ

Тимошенко заявила, что не требовала лечения в Германии

Тюремщики доказали, что Тимошенко требовала лечения в Германии (ДОКУМЕНТ)

К 8 марта немецкие врачи раскроют диагноз Тимошенко

Иностранным врачам отправили результаты дополнительного обследования Тимошенко

Немецкие врачи не считают, что Тимошенко серьезно больна

Немецкие врачи не хотят участвовать в спекуляциях с диагнозом Тимошенко