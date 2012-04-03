В Донецкой области задержали криминального авторитета из России

3 апреля 2012, 14:14

Российские и украинские милиционеры задержали в Мариуполе участника преступной группы, который подозревается в убийстве ростовского предпринимателя, совершенного в марте прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Оперативники 2-го отдела УУР ГУ МВД России по Ростовской области, совместно с сотрудниками ГУ МВД Украины по Донецкой области задержали участника преступной группы по кличке «Единорог», ранее судимого за кражи и подделку документов, передаёт Остров.

"Единорог" - известен в «криминальном мире» как профессиональный боксер. В марте прошлого года ночью он приехал в ростовский ресторан по переулку Семашко. Одна из компаний в заведении громко разговаривала. Боксер сделал им замечание. В результате произошел скандал. Выяснять отношения подозреваемый и несколько человек из компании вышли на улицу. "Единорог" вытащив из багажника своей машины ружье "сайга", убил одного из соперников. После чего скрылся.

Как рассказал заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Ростовской области Александр Зейдляев, оперативникам удалось установить, что "Единорог" скрывается в Украине в городе Мариуполь. Донские сыщики, связавшись с украинскими коллегами, задержали подозреваемого.

Сейчас он находится в СИЗО на территории Донецкой области. В отношении него возбужденно уголовное дело по статье 105 УК РФ – "Убийство". В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в городе Ростов-на-дону.

Ранее «Главред» сообщал, что бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ провели спецоперацию в Одессе. Группа контртеррора задержала уроженца Северного Кавказа Адама Осмаева, подозреваемого в подготовке к крупному теракту.

Позже выяснилось, что СБУ и ФСБ удалось сорвать планы террористов, готовивших покушение на российского премьера Владимира Путина.

фото: donnews.ru

Новости по теме:

Россия может потребовать выдачи задержанного в Одессе террориста

Отца чеченского подрывника отпустили – он не причастен к покушению на Путина

Задержанные в Одессе террористы не планировали покушение на Путина - СМИ

Спецслужбы Украины и России предотвратили покушение на Путина (ВИДЕО)

В Одессе задержаны чеченские террористы

В Одессе спецназ СБУ штурмовал чеченских боевиков: подробности

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украины
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять