В Донецкой области задержали криминального авторитета из России

Российские и украинские милиционеры задержали в Мариуполе участника преступной группы, который подозревается в убийстве ростовского предпринимателя, совершенного в марте прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Оперативники 2-го отдела УУР ГУ МВД России по Ростовской области, совместно с сотрудниками ГУ МВД Украины по Донецкой области задержали участника преступной группы по кличке «Единорог», ранее судимого за кражи и подделку документов, передаёт Остров.

"Единорог" - известен в «криминальном мире» как профессиональный боксер. В марте прошлого года ночью он приехал в ростовский ресторан по переулку Семашко. Одна из компаний в заведении громко разговаривала. Боксер сделал им замечание. В результате произошел скандал. Выяснять отношения подозреваемый и несколько человек из компании вышли на улицу. "Единорог" вытащив из багажника своей машины ружье "сайга", убил одного из соперников. После чего скрылся.

Как рассказал заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Ростовской области Александр Зейдляев, оперативникам удалось установить, что "Единорог" скрывается в Украине в городе Мариуполь. Донские сыщики, связавшись с украинскими коллегами, задержали подозреваемого.

Сейчас он находится в СИЗО на территории Донецкой области. В отношении него возбужденно уголовное дело по статье 105 УК РФ – "Убийство". В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в городе Ростов-на-дону.

Ранее «Главред» сообщал, что бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ провели спецоперацию в Одессе. Группа контртеррора задержала уроженца Северного Кавказа Адама Осмаева, подозреваемого в подготовке к крупному теракту.

Позже выяснилось, что СБУ и ФСБ удалось сорвать планы террористов, готовивших покушение на российского премьера Владимира Путина.

фото: donnews.ru

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