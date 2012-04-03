Порошенко в прошлом году заработал 86 миллионов

{1-} Министр экономического развития Петр Порошенко подал свою декларацию о доходах за 2011 год. Согласно декларации общая сумма совокупного дохода Порошенко за 2011 год составила 86 миллионов 605 тысяч гривен. Доход получен как дивиденты и проценты. Доход его семьи составил 41 тысячу 157 гривен.

В собственности Петра Порошенко находятся 3 земельных участка. Один участок расположен в селе Козин площадью 1200 кв.м. Еще два участка общей площадью 7315 кв.м находятся в Киеве. На покупку одного из участков в Киеве Порошенко потратил 8 миллионов 197 тысяч гривен, передает УНИАН.

Кроме земельных участков в собственности министра находятся 4 квартиры. Две в Киеве, площадью 134 кв.м и 82 кв.м., одна квартира в Сумах – 35 кв.м и одна в Виннице – 68 кв.м.

Также у Порошенко есть авто Мерседес-Бенц Вито 116 CDI 2010 года выпуска и спортивно-прогулочный катер Bayliner 185 BR.

В собственности членов его семьи находятся земельный участок в Киевской области в Бортничах площадью 2400 кв.м, дом в Бортничах площадью 312 кв.м.

В Киеве у семья министра владеет квартирой площадью 80 кв.м и гаражом на 29 кв.м.

Расходы Порошенко в 2011 году составили 18 миллионов 487 тысяч гривен. Кроме того, на страхование Порошенко потратил 220 тысяч 154 гривни, на содержание собственности – 26 тысяч 695 гривен.

Расходы его семьи в общем составили чуть более 57 тысяч гривен.

Ранее «Главред» сообщал, что зарплата Порошенко на посту министра составляет 18 тысяч 759 гривен 28 копеек. Всю ее он намерен перечислять в благотворительный фонд.

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