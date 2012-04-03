В Петербурге попытались украсть клад Нарышкиных

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Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту попытки хищения части утвари из клада серебряной посуды, найденного в тайнике в особняке Нарышкиных.

Начальник отдела по борьбе с хищением культурных ценностей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Владислав Кириллов не исключил, что некоторые предметы из клада все же были похищены и вынесены из здания, сообщает ИТАР-ТАСС.

В понедельник, 2 апреля, полицейские, обследовавшие здание, обнаружили два тайника с предметами из найденной коллекции, замаскированные под мусор. «Вчера были обнаружены два схрона - мешок с подносами с гербом Нарышкиных и ящик с 72 предметами столового серебра», - сказал Кириллов.

«Установлены лица, которые могут быть причастны к попытке хищения», - сообщил он. По предварительным данным, это рабочие субподрядной организации, задействованные на реконструкции особняка.

Уголовное дело по этому факту пока не возбуждено.

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Ранее «Главред» сообщал, что клад обнаружили на прошлой неделе в центре Петербурга, на улице Чайковского, в реконструируемом особняке XVIIIго века, первым владельцем которого был прадед Александра Пушкина – Абрам Петрович Ганнибал. Рабочие нашли его, вскрыв полы между вторым и третьим этажами.

«Это сотни предметов, в основном, предметы кухонной утвари из металла, бытовые предметы, канделябры и так далее. По объему это несколько больших ящиков», - сообщил ранее представитель компании. На многих предметах есть герб Нарышкиных. Кроме того, в тайнике нашли газеты, датированные 1917 годом, когда последние владельцы особняка, семья Нарышкиных, покинули Россию.

фото, видео: vesti.ru

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