В Украине хотят сажать за пропаганду гомосексуализма

{1-} В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 10290 инициированный народным депутатом от Партии регионов Вадимом Колесниченко о запрете пропаганды гомосексуализма направленной на детей. Текст законопроекта обнародован на официальном сайте ВР.

Законопроект предлагает запретить пропаганду гомосексуализма направленную на детей. При этом, предполагается запрет на распространение информации о гомосексуализма СМИ, передаёт РБК-Украина.

По мнению автора законопроекта, не является пропагандой гомосексуализма популяризация идей толерантности по отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также проведение митингов, демонстраций и других массовых мероприятий за права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кроме того, законопроект вносит соответствующие изменения в другие законодательные акты Украины.

Так, согласно изменениям, вносимым в Кодекс об административных правонарушениях , направленная на детей пропаганда гомосексуализма, которая может негативно отобразиться на физическом и психическом здоровье детей, их моральном и духовном развитии, согласно документу, влечет наказание в виде штрафа в размере до 1 тыс. 700 грн для граждан и 1,7 тыс. грн -8,5 тыс. грн - для юридических лиц.

Пропаганда, которая может иметь такие же последствия, но выражается в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни и гомосексуального поведения - штраф от 8,5 тыс. грн до 11,9 тыс. грн.

Также, Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей, о том что уголовная ответственность наступает в случае повторения в течение года соответствующих правонарушений .В таком случае, предусматривает арест до 3 лет или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Отметим, в Украине была отменена уголовная ответственность за однополые отношения в 1992.

Ранее Главред писал, что настоятель храма «Всех Святых воинов», иерей Вячеслав Яковенкозаявил о том, что Украинская православная церковь московского патриархата выступает против гей-парада в Киеве, который должен состояться в середине мая.

«В Киеве, по сообщениям прессы, с 16 по 19 мая запланирован определенный форум «Киев-Прайд 2012», в рамках которого готовится проведение шествия половых извращенцев – гей-парада. Мы решительно протестуем против проведения в столице этого так называемого «культурного мероприятия», «пропаганда половых извращений, несомненно, нанесет непоправимый вред психике как молодежи, так и детей, которые могут быть свидетелями этой акции, и вызовет массовый протест здоровой части общества, которая употребит все возможные законные средства и технологии для прекращения агитации в пользу моральных извращений», – указывается в документе.

фото: spynet.ru

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