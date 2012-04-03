Главы церквей попросили Януковича помиловать Тимошенко

{1-} Главы ряда украинских христианских церквей призывают Президента Украины Виктора Януковича помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко.

"Церковь не вмешивается в государственные дела, в том числе судебные. Вместе с тем, долг церкви - призвать к прощению, милосердию и любви к ближнему. Убеждены, что проявлением этих, Богом завещанных добродетелей, стало бы, в частности, помилование Юлии Тимошенко и освобождение ее от дальнейшего наказания", - говорится в обращении предстоятелей церквей к главе государства, которое зачитал народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батькивщина") на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Предстоятели христианских церквей просят президента изменить положение о порядке осуществления помилования, которое утверждено его указом от 19 сентября 2010 года, и закрепить право ходатайства о помиловании не только за осужденным лицом, но и предоставить это право родственникам и другим гражданам, у которых есть соответствующий общественный авторитет и признание, передаёт Интерфакс – Украина.

По мнению высшего духовенства, изменение данного положения в условиях еще несовершенной судебной системы в Украине и в период проведения судебной реформы даст президенту возможность исправлять ошибки правосудия.

Главы церквей призывают Януковича удовлетворить их просьбу и своим решением помиловать Тимошенко, полностью освободив ее от наказания.

Они также призывают президента использовать данные ему Конституцией полномочия для срочной реализации радикальных перемен в сфере государственной политики по соблюдению прав и свобод в Украине, в частности, в части судопроизводства.

Данное обращение подписали глава УПЦ-КП Филарет (Денисенко), глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), управляющий делами Римо-католической церкви Маркиян Трофимьяк, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Мефодий (Кудряков), а также представители ряда евангелистских церквей.

Ранее Главред сообщал, что Виктора Януковича готовы поддержать 21,7% украинцев, в то время как лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко - 19.8%. На третьем месте - лидер "Фронта змін" Арсений Яценюк, которому готовы отдать свои голоса 10,8% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг»

Зато в условном противостоянии "второго тура" большинство опрошенных отдали бы преимущество Юлии Тимошенко, за которую бы проголосовали 30% украинцев. Свои голоса Виктору Януковичу во втором туре отдали бы 23,7% граждан.

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