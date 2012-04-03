Американские правозащитники приедут в СИЗО к Луценко

{1-} Визит представителей неправительственной организации "Freedom House" (США) в Лукьяновский следственный изолятор, в том числе возможность общения с экс-главой МВД Украины Юрием Луценко, запланирован на вторник, сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Представители организации ознакомятся с условиями содержания заключенных, возможностями медицинского обеспечения осужденных в учреждении, а также, учитывая предоставление Апелляционным судом Киева соответствующего разрешения руководству СИЗО, визитерам будет предоставлена возможность пообщаться с Луценко", - говорится в сообщении.

2 апреля представители "Freedom House" во время встречи с генеральным прокурором Украины Виктором Пшонкой обратились к нему с просьбой способствовать в организации их визитов к заключенным экс-премьеру Юлии Тимошенко и бывшему министру внутренних дел Луценко. Пшонка заверил их о готовности в пределах своей компетенции этому способствовать.

Ранее Главред писал, что генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка пообещал содействовать организации визита содокладчиков Комитета ПАСЕ в колонию, где отбывает заключение экс-премьер Юлия Тимошенко.

Об этом он заявил во время встречи с содокладчиками Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Европы Мариэттой Пурба-Лундин, Маилис Репс и секретарем Комитета Басом Кляйном, которые находятся с рабочим визитом в Украине.



Содокладчики Комитета сообщили о своем намерении в мае посетить заключенную Тимошенко в Качановской колонии.

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