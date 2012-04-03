В Украине резко снизилось число курильщиков

{1-} За последние три года часть курящих украинцев уменьшилась на 3,3 процентных пункта или более чем на 13%. Всего в 2011 году в Украине было 8,6 млн курильщиков, на 1,5 миллионов меньше, чем в 2008 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на Госкомстат.

"Пересчет данных Госкомстата для лиц старше 18 лет показывает, что распространенность курения среди взрослых мужчин в 2011 году составляла 46%, среди взрослых женщин - 6%, в целом - 24%. Среди позитивных тенденций последних лет особо следует отметить уменьшение распространенности курения среди молодых женщин (18-29 лет) - с 13,3% в 2008 году до 8,5% в 2011 году, или на 36%", - указывается в сообщении.

За 10 лет смертность от курения увеличилась в три раза

Опросы также показали, что уменьшились количество лиц, сообщивших, что имеют хронический бронхит или эмфизему легких: с 8,9% в 2008 году до 7,1% в 2011 году, или на 18%, передаёт Укринформ.

"Данные о смертности указывают также на существенное уменьшение количества смертей от эмфиземы легких, астмы, инсультов и других болезней, обусловленных табакокурением", - констатируют в Минздраве.

14 марта сообщалось, что глава государства подписал закон, запрещающий рекламу табака. Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий курить на стадионах, в закрытых помещениях баров, кафе и ресторанов.

Ранее Главред сообщал, что количество смертей, связанных с курением, за последние 10 лет выросло почти в три раза, о чем говорится в отчете Всемирного фонда по изучению заболеваний легких.

Если текущая ситуация не изменится, в XXI веке от курения, в том числе пассивного, погибнет миллиард жителей Земли – то есть по одному человеку каждые шесть секунд. За последние 10 лет от курения погибло 50 миллионов человек, оно является причиной смерти 15% мужчин и 7% женщин.

фото: aif.ru

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