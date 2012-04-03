Сын донецкого бизнесмена обвинил Тимошенко в убийстве отца

3 апреля 2012, 16:41

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Депутат Донецкого областного совета Руслан Щербань заявляет, что может доказать причастность экс-премьер-министров Украины Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца, народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.

Об этом идет речь в письме Щербаня в адрес Посла Соединенных Штатов Америки Джона Френсиса Теффта, копия которого есть в распоряжении «ОстроВа».

«Обратиться к Вам меня заставили последние события и заявления европейских и американских политиков относительно попыток защитить от уголовной ответственности Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко, которые являются заказчиками убийства моего отца, члена украинского парламента Евгения Щербаня», – говорится в письме.

Руслан Щербань напоминает, что в 1996 году в аэропорту Донецка во время выхода из самолета, с особой дерзостью и жестокостью группой вооруженных бандитов были убиты его отец, народный депутат, известный в Украине бизнесмен и политик Евгений Щербань и еще четыре человека, которые находились рядом.

«Я тоже был там, но чудом остался жив. С того периода до настоящего времени вся моя жизнь превратилась в настоящий кошмар. На меня и моего брата после убийства отца было совершено несколько покушений на убийство, но благодаря Господу Богу мы до настоящего времени еще живы», – пишет Щербань.

Он отмечает, что приговором Луганского апелляционного суда непосредственные исполнители этого убийства были осуждены, но заказчики убийства до настоящего времени не привлечены к уголовной ответственности.

«Мои призывы к правоохранительным органам, мои заявления и свидетельства о конкретной причастности Тимошенко Ю.В. и Лазаренко П.И. до настоящего времени должным образом не проверены. Органами прокуратуры Украины длительное время покрывались Лазаренко П.И. и Тимошенко Ю.В., которые заказали, организовали и оплатили убийстве моего отца Щербаня Е.А. Я могу четко доказать заинтересованность и мотивы, которые были необходимы для организации убийства Щербаня Е.А. со стороны Тимошенко Ю.В. и Лазаренко П.И.», – заявляет Щербань.

Депутат Донецкого облсовета напоминает, что в 1996 году его отец был влиятельным политиком, бизнесменом и конкурентом по бизнесу для Тимошеко и Лазаренко.

«Я много раз лично присутствовал во время бизнес-переговоров моего отца с Тимошенко Ю.В. и Лазаренко П.И. Последнее все время требовали от моего отца поступиться своими бизнес интересами в интересах компании ЕЭСУ, неоднократно угрожая ему расправой. Об этом известно многим другим людям. Тимошенко Ю.В. хотела лично через свою кампанию ЕЭСУ поставлять природный газ в Украину, продвинуть свой бизнес и компанию в Донецком регионе», – пишет Щербань, уточняя, что у его отца были многомиллионные контракты с Россией, Туркменистаном на поставки газа.

«Он (Евгений Щербань – Ред.) отказался отдать Тимошенко свой бизнес, несмотря на угрозы, в том числе со стороны тогдашнего премьер-министра Украины Лазаренко», – отметил депутат.

Он также сообщает, что Лазоренко в то время был обязан вернуть долг Евгению Щербаню в сумме 50 млн долл., чего до настоящего времени не сделал.

«Со счетов Тимошенко Ю.В. и Лазаренко П.И. организаторам убийства Щербаня Е.А. было выплачено несколько миллионов долларов США, что полностью доказано приговором суда. Я долгое время молчал, пока Лазаренко П.И. и Тимошенко Ю.В. были на свободе и занимали высокие государственные посты, но сегодня у меня есть шанс доказать вину заказчиков убийства моего отца Тимошенко Ю.В. и Лазаренко П.И., защитить честь нашей семьи», – заявляет Щербань.

По его словам, он готов обращаться к международному сообществу, в том числе в Европейский суд по правам человека, к послам иностранных государств.

Вместе с тем сына погибшего удивляет реакция международного сообщества, в том числе и Посла Соединенных Штатов Америки, на арест Тимошенко.

«Создается впечатление, что некоторые политики пытаются защитить убийц от правосудия, иначе нельзя объяснить бесконечные ультиматумы украинской власти отпустить Юлию Тимошенко из тюрьмы и прекратить ее уголовное преследование за заказное убийство моего отца. Систематическое запугивание украинских прокуроров представителями международных организаций и иностранными политиками может дезорганизовать работу следствия и свести на нет все мои усилия по установлению истины», – пишет Щербань.

Он также отмечает, что правоохранители США, в свою очередь, также не расследуют обстоятельства убийства его отца, несмотря на то, что «один из основных его заказчиков – Павел Лазаренко, отбывающий наказание в американской тюрьме, а его сообщник – Петр Кириченко, является гражданином США».

«Кроме того, по имеющейся у меня информации, правительство США блокирует попытки украинских правоохранителей проводить необходимые следственные действия с указанными лицами на территории США.

«Уважаемый господин Джон Теффт, прошу отреагировать на попрание моих прав человека и гражданина, законов и международных стандартов со стороны украинской власти, европейских и американских политиков в связи с непривлечением к установленной законом ответственности убийц моего отца и стремлением прекратить расследование уголовного дела, по которому я являюсь потерпевшим», – резюмирует Щербань.

фото: segodnya.ua, sovet.donbass.com

 

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