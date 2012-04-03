Стросс-Кан выступит с лекцией в Киеве

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Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан в среду, 4 апреля, прочитает в Киеве публичную лекцию на тему будущего мировой экономики.

Стросс-Кан называл девушек снаряжением

Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда Виктора Пинчука, пишет Украинская правда.

«Более 300 слушателей, среди которых студенты, победители стипендиальных программ Фонда Виктора Пинчука Zavtra.UA и WorldWideStudies, а также бизнесмены, политики и эксперты, примут участие в лекции и дискуссии со спикером», - сказано в сообщении.

Как известно, Стросс-Кан ушел с должности главы МВФ после обвинений горничной нью-йоркского отеля в сексуальных домогательствах. Со временем обвинения были сняты.

Позже Страсс-Кан оказался в центре еще одного сексуального скандала. Ему было выдвинуто официальное обвинение в сводничестве.

Стросс-Кану инкриминируют участие в организации работы сети проституток в отеле Carlton в Лилле.

фото: 1tv.ru

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