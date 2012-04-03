Московский патриархат не стал просить Януковича помиловать Тимошенко

{1-} Народный депутат Владимир Яворивский (фракция "БЮТ-Батькивщина") заявил, что под обращением глав украинских христианских церквей к Президенту Виктору Януковичу, помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко, нет подписи предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата.

В свою очередь Яворивский не смог дать ответ, почему именно представители УПЦ МП не подписались под обращением к Президенту, передаёт Интерфакс – Украина.

"Лучше всего было бы задать этот вопрос (почему нет подписи главы УПЦ (МП) – ред.) Владимиру, но вы знаете, что предстоятель сегодня находится в больнице, там есть колоссальные внутренние проблемы, поэтому их подписи здесь нет. Может, она появится, может, она не появится, но не мы готовили это письмо. Это письмо готовили те, кто его подписали. И я даже не могу вам пояснить, обращались ли они к Московскому патриархату", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что данное обращение писали лично руководители указанных христианских церквей.

Ранее Главред сообщал, что главы ряда украинских христианских церквей призывают Президента Украины Виктора Януковича помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко.

Главы церквей призывают Януковича своим решением помиловать Тимошенко, полностью освободив ее от наказания.

Они также призывают президента использовать данные ему Конституцией полномочия для срочной реализации радикальных перемен в сфере государственной политики по соблюдению прав и свобод в Украине, в частности, в части судопроизводства.

Новости по теме:

Главы церквей попросили Януковича помиловать Тимошенко

Итальянцы планируют направить к Тимошенко делегацию

Власти заставляли Тимошенко попросить политическое убежище в Германии - СМИ

Диагноз Тимошенко поверг в ужас её бывшего врача

Янукович опередил Тимошенко на 2% в президентском рейтинге

Новый суд над Тимошенко начнется 19 апреля